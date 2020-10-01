В Британии представили план ведения «политической войны»
Начальник Штаба обороны Великобритании Николас Картер заявил, что против его страны некие авторитарные государства якобы ведут «политическую войну», которой Лондону необходимо противостоять.
30 сентября Картер и глава британского минобороны Бен Уоллес представили стратегию «политической войны», Integrated Operating Concept, до 2025 года.
Как отмечается в документе, Лондону нужна новая доктрина применения военной силы, чтобы противодействовать странам, «не делающим различий между миром и войной».
В концепции указывается, что из-за развития технологий и искусственного интеллекта устаревают привычные средства и методы ведения войны. Авторы допускают вероятность появления кибернетического и электромагнитного оружия массового поражения.
Среди стран, якобы активно использующих методы информационной и кибернетической войны, Картер назвал Россию, Иран, Китай и КНДР. В этот же ряд угроз он добавил экстремистов.
Россию британский генерал обвинил в распространении фейков и кибератаках.
В представленной стратегии специалисты предложили противостоять противникам усилением сотрудничества с союзниками, усилением военного присутствия Британии за рубежом и более активным участием в боевых действиях.
Среди прочего говорится о возможности «применения силы» при поддержке наступательных операций союзников, отмечает ТАСС
В июне прошлого года стало известно, что спецназ британской армии решили наделить новыми полномочиями для противодействия России. При этом ранее представители минобороны Британии заявляли о готовности применить жесткую силу для поддержания своих интересов и о том, что Россия должна «дорого заплатить за свои провокации».