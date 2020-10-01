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Оклады работников российских госорганов выросли на 3%

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С 1 октября должностные оклады работников федеральных государственных органов России повышаются в 1,03 раза. Соответствующее постановление премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал в августе.

Конкретно увеличение окладов касается сотрудников федеральных госорганов, «замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы». Это должности, которые установлены в приложении постановления правительства от 24 марта 2007 года.

Кроме того, с октября также на 3% повысятся оклады военнослужащих. В частности, увеличатся оклады по воинским должностям и воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и по призыву.

Также будет пересмотрен размер пенсий уволенным со службы в органах по контролю за оборотом наркотиков и членам их семей в соответствии с повышенными окладами.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов российских судей на 3% с 1 октября.

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