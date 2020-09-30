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Пушков оценил дебаты Трампа и Байдена

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Полные оскорблений дебаты президента США Дональда Трампа и его соперника по президентской гонке Джо Байдена подтвердили наличие серьезного раскола и духа ненависти в американском обществе. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.

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Он отметил, что, по оценке CNN, прошедшие вечером 29 сентября первые предвыборные дебаты были «абсолютно ужасными» и «худшими из всех, что довелось освещать» телеканалу.

«Неудивительно. И политическая элита, и общество в США не просто расколоты — между двумя станами царит дух ненависти. И полные оскорблений дебаты точно его отразили», — написал Пушков в Twitter.

Очные дебаты Трампа и Байдена продолжались 96 минут. В течение этого времени оба политика перебивали, оскорбляли и обвиняли друг друга в проблемах страны.

Трамп несколько раз мешал Байдену договорить фразы, из-за чего демократ даже попросил его «заткнуться на минутку». При этом Байден назвал действующего американского лидера «худшим президентом в истории» и «щенком Путина», а Трамп выразил сомнения в интеллектуальных способностях оппонента.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Согласно последнему исследованию общественного мнения Университета Монмута, за Байдена собираются проголосовать 50% опрошенных американцев, за Трампа — 44%.

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