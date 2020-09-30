Азербайджан сообщил о перехвате знамени батальона ВС Армении в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате боевого знамени и документов штурмового батальона Вооруженных сил Армении на линии соприкосновения в Карабахе, сообщает пресс-служба военного ведомства 30 сентября.

«Сегодня в ходе боев на Агдеринском (Мадагизском) направлении были захвачены боевое знамя и документы 193-го отдельного штурмового батальона, прибывшего на помощь разгромленному 6-му горнострелковому полку армянской армии», — передает сообщение «РИА Новости».

Ранее в этот день Азербайджан заявил о применении ВС Армении тактического ракетного комплекса «Точка-У» в боях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Уточнялось, что из выпущенных ракет три не взорвались «из-за непригодности и низкого качества военной техники противника».

Министерство обороны Армении опровергло эту информацию. Там предупредили, что если азербайджанская сторона намерена использовать эту информацию как предлог для применения аналогичных или более дальнобойных ракетных комплексов, ответ «будет мгновенным и крайне разрушительным», написала в Twitter представитель армянского военного ведомства Шушан Степанян.

Ранее 30 сентября пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян сообщил, что после бомбежки авиацией Азербайджана в карабахском городе Мартакерт погибли трое мирных жителей.

29 сентября Армения сообщила об уничтожении 137 единиц бронетехники ВС Азербайджана, 72 беспилотников, семи вертолетов и одного самолета в Нагорном Карабахе с начала эскалации конфликта.

В тот же день Ереван обвинил Баку и ВС Турции в уничтожении своего штурмовика Су-25 в воздушном пространстве Армении. Азербайджан эту информацию опроверг и сообщил о разгроме позиций двух батальонов армянских Вооруженных сил.

Обострение в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.

Отношения между Ереваном и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Баку считает данную территорию своей.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.