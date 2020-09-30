Меркель назвала инцидент с Навальным международным вопросом

Германия ждет ответа от Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по случаю с инцидентом с блогером Алексеем Навальным и затем будет обсуждать возможную реакцию на это ЧП в Брюсселе. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в бундестаге в среду, 30 сентября.

Она отметила, что это «не двустороннее дело», а «преступление, которое произошло на российской территории, нарушение конвенции о химоружии», поэтому оно является «международным вопросом».

«Мы ждем результатов ОЗХО и тогда в европейском кругу будем обсуждать необходимую реакцию», — приводит «Интерфакс» слова Меркель.

Канцлер добавила, что Берлин по-прежнему ожидает от Москвы разъяснений по этому происшествию.

Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе обследования больного интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Правительство ФРГ, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Однако доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

Москва считает подобные заявления Берлина очередной информационной кампанией против России, отмечая, что обвинения не подкреплены фактами.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил 24 сентября, что в ОЗХО, которой по утверждению Берлина, были переданы результаты анализов блогера, «морочили голову», утверждая, что никаких материалов по этому делу не получали. Позже выяснилось, что представители организации приезжали в клинику «Шарите», где находился блогер, и брали у него пробы.

Российский МИД заявил об ангажированности ОЗХО в ситуации с Навальным.

28 сентября немецкие СМИ сообщили о секретном визите Меркель к Навальному, когда тот находился в клинике в Берлине. Позже сам блогер и правительство ФРГ подтвердили факт посещения. В бундестаге заявили, что разговор с россиянином был частной инициативой канцлера, а о подобных мероприятиях власти официально не уведомляют.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва расценивает этот визит как попытку политизации вопроса.