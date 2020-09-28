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В Германии подтвердили визит Меркель в клинику к Навальному

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Правительство Германии подтверждает, что канцлер страны Ангела Меркель посещала российского блогера Алексея Навального в берлинской клинике «Шарите». Об этом заявил пресс-секретарь кабинета министров страны Штеффен Зайберт на брифинге в понедельник, 28 сентября.

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Отвечая на соответствующий вопрос ТАСС, Зайберт подчеркнул, что визит нельзя назвать тайным. По его словам, это была частная инициатива Меркель, о такого рода встречах правительство официально не сообщает.

Ранее, 28 сентября, факт встречи с канцлером подтвердил сам Навальный. Он также заявил, что этот визит не стоит называть секретным, скорее частным.

Изначально о визите Меркель в клинику сообщил немецкий таблоид Der Spiegel. Издание утверждало, что встреча была строго секретной, и не привело никаких подробностей.

Ранее канцлер ФРГ называла Навального жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок».

В российском МИДе подобные заявления Берлина сочли очередной информационной кампанией против России, отметив, что обвинения не подкреплены фактами.

Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск — Москва 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, блогера доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в Германию.

Немецкие врачи заявили, что обнаружили у россиянина признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако омские врачи в ходе обследования больного интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

2 сентября правительство ФРГ заявило, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств этому предъявлено не было. На официальные запросы российской стороны Берлин не отвечает, при этом требуя от Москвы неких материалов для расследования. В МИД России пригрозили, что дальнейшее молчание Германии будет расценено как отказ в установлении истины в рамках объективного расследования и провокация.

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