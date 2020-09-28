Навальный подтвердил встречу с Меркель в берлинской клинике

Блогер Алексей Навальный подтвердил, что канцлер Германии Ангела Меркель навещала его в берлинской клинике Charite, где он находился на лечении. Ранее о тайном визите политика сообщила газета Der Spiegel со ссылкой на источники.

«Встреча была, но не стоит называть ее секретной. Скорее частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице», — написал Навальный в своем микроблоге в Twitter 28 сентября.

При этом собеседники Der Spiegel назвали визит сверхсекретным, не став приводить подробности встречи. Издание сочло этот факт признаком верности Меркель Навальному.

Ранее канцлер ФРГ называла Навального жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок».

В российском МИДе подобные заявления Берлина сочли очередной информационной кампанией против России, отметив, что обвинения не подкреплены фактами.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск — Москва 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, блогера доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику Charite в Берлине, напоминает «Газета.ру».

Там у россиянина «обнаружили» признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако омские врачи в ходе обследования больного интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября Навального выписали из стационара.