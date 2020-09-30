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Мужу Тихановской продлили срок ареста на два месяца

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Арест Сергея Тихановского, мужа лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, продлен на два месяца. Об этом 30 сентября сообщили в движении «Страна для жизни», которое возглавляет Тихановский.

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«Сегодня стало известно, что Сергею Тихановскому <…> добавили сутки — он получил дополнительно два месяца. Судебного заседания по данному вопросу не проводилось», — говорится в Telegram-канале движения.

Отмечается, что по окончании нового срока Тихановский будет находиться под арестом шесть месяцев, а значит, его должны либо выпустить, либо предъявить ему обвинение.

Сергей Тихановский был задержан в Гродно 29 мая после пикета в поддержку выдвижения его супруги кандидатом в президенты. Сейчас он находится в СИЗО Жодино.

Активиста обвиняют в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. В МВД Белоруссии отмечали, что при обыске на даче Тихановского были обнаружены $900 тыс.

Позднее Следственный комитет республики сообщил о возбуждении дела против Тихановского по фактам призывов к насильственным действиям против правоохранителей и приготовления к массовым беспорядкам, пишет «РИА Новости».

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, на них в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных, Тихановская и большинство ее соратников покинули республику.

23 сентября в минском Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Однако власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать его президентом Белоруссии.

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