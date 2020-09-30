В администрации Суги считают провальным подход Абэ на переговорах с РФ

Администрация нового премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги считает провальным подход его предшественника Синдзо Абэ по достижению мирного договора с РФ. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает газета «Асахи симбун».

«Если мы действительно хотим вернуть острова, необходимо развивать более масштабное экономическое сотрудничество [с Россией]. Очевидно, что подход предыдущей администрации был провальным», — цитирует издание высокопоставленного чиновника из администрации Суги.

29 сентября премьер Японии Ёсихидэ Суга провел первые телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле рассказали, что лидеры обсудили перспективы взаимодействия стран в области медицины, а также договорились продолжать контакты по мере нормализации эпидемической ситуации.

О том, что Суга стал новым премьер-министром Японии, сообщалось 16 сентября. В тот же день было сформировано новое правительство. 23 сентября его предшественник Синдзо Абэ выразил надежду на то, что Суга сможeт активизировaть переговoры с Мoсквой и рeшить вопрoс мирногo договорa.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор из-за притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и еще ряд территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает их считать своими «северными территориями», хотя по итогам войны они перешли СССР.