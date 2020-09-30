Прямой эфир

В администрации Суги считают провальным подход Абэ на переговорах с РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация нового премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги считает провальным подход его предшественника Синдзо Абэ по достижению мирного договора с РФ. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает газета «Асахи симбун».

Премьер ушел, да здравствует премьер: что известно о Есихидэ Суге
И какими станут российско-японские отношения при новом главе правительства Страны восходящего солнца

«Если мы действительно хотим вернуть острова, необходимо развивать более масштабное экономическое сотрудничество [с Россией]. Очевидно, что подход предыдущей администрации был провальным», — цитирует издание высокопоставленного чиновника из администрации Суги.

29 сентября премьер Японии Ёсихидэ Суга провел первые телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле рассказали, что лидеры обсудили перспективы взаимодействия стран в области медицины, а также договорились продолжать контакты по мере нормализации эпидемической ситуации.

О том, что Суга стал новым премьер-министром Японии, сообщалось 16 сентября. В тот же день было сформировано новое правительство. 23 сентября его предшественник Синдзо Абэ выразил надежду на то, что Суга сможeт активизировaть переговoры с Мoсквой и рeшить вопрoс мирногo договорa.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор из-за притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и еще ряд территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает их считать своими «северными территориями», хотя по итогам войны они перешли СССР.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020