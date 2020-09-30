Шойгу рассказал об уникальности операции России в Сирии

Операция вооруженных сил РФ в Сирии, направленная на борьбу с международным терроризмом и призванная сохранить ближневосточное государство, стала уникальной. Об этом говорится в статье министра обороны России Сергея Шойгу, опубликованной 30 сентября в газете «Красная звезда» и посвященной пятой годовщине сирийской кампании.

По словам главы оборонного ведомства, в сентябре 2015 года стоял вопрос ни много, ни мало — о дальнейшем существовании Сирии как государственного образования. Террористы контролировали более 70% территории страны, продолжая наступать на всех направлениях, тесня правительственные войска с их позиций.

«Фактически можно говорить о том, что это была первая полноценная террористическая армия — хорошо организованная и сплоченная, обученная, качественно вооруженная. Террористы хотели создать особое государственное квазиобразование «Ирака и Леванта» (ИГ, запрещено в РФ — Ред.)», — отмечает Шойгу.

Он напоминает, что боевики хотели жить по своим извращенным псевдозаконам.

«Эти варвары жаждали добычи, для чего планировали на системном международном уровне заниматься грабежами и работорговлей, контролировать финансовые потоки с незаконной продажи природных ресурсов, торговать ценными объектами культурного наследия, а те из артефактов, что не находили спроса на чёрном рынке, попросту уничтожать «за ненадобностью». В какой-то момент стало понятно, что эта сила напрямую угрожает уже не региону, а всему миру. В том числе России. Это была структура, планировавшая в будущем навязать свои «порядки» всему человечеству», — пишет министр.

Только благодаря вмешательству России, к которой обратился за помощью президент Сирии Башар Асад, этим планам не суждено было сбыться.

Десятки единиц боевой и специальной техники, сотни военнослужащих, а также внушительные запасы материальных средств были оперативно переброшены на расстояние свыше 2,5 тыс. км с соблюдением беспрецедентных мер маскировки. К началу операции на авиабазе Хмеймим находились 50 современных и модернизированных летательных аппаратов (34 самолета и 16 вертолетов), сосредоточены подразделения боевого, материально-технического обеспечения, охраны и Сил специальных операций. Одновременно всем органам военного управления сирийской армии — вплоть до батальонного звена, были направлены российские военные советники.

«Не скрою: и сегодня, спустя время, выполнение той, первоначальной задачи, называют уникальной операцией. Для многих появление столь мощного формирования на таком удалении от российской территории, от основных баз армии и флота, стало настоящей неожиданностью», — отметил Сергей Шойгу.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. К настоящему моменту большая часть территории страны взята под контроль правительственными силами.