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В Киеве заявили об отсутствии войны между Россией и Украиной

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Бывший украинский премьер-министр, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Витольд Фокин заявил, что не видит доказательств военного конфликта между РФ и Украиной.

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«Подтверждений тому, что идет война между Российской Федерацией и Украиной я не вижу», — сказал на заседании Верховной рады.

По его словам, он не политик, и ему нелегко сформулировать свою позицию по данному вопросу. Россию Фокин назвал «контрагентом», с которым у Киева есть разногласия. При этом он отметил, что Москва требует от Киева только выполнения Минских договоренностей и проведения в соответствии с ними выборов в Донбассе.

Украинские депутаты резко раскритиковали Фокина и потребовали от него извинений. Кроме того, за призыв в августе предоставить Донбассу особый статус замглавы украинской делегации в Минске уже подвергался нападкам.

Тогда глава МВД Украины Арсен Аваков назвал его провокатором. Теперь же глава офиса украинского президента Андрей Ермак призвал Фокина покинуть трехстороннюю группу по урегулированию конфликта в Донбассе, отмечает «Страна.ua».

«Моя личная позиция — господин Фокин должен уйти из ТКГ (Трехсторонняя контактная группа — Ред.)», — написал он в Facebook.

При этом Ермак заверил критиков Фокина, что не он является причиной проблем с урегулированием.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признать итоги госпереворота, с 2014 года. Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы (группы уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России) и «нормандского формата при посредничестве РФ, Франции и Германии.

Однако Украина заявляет о ведении войны против РФ. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и призывала Киев выполнить Минские договоренности.

11 сентября глава украинской делегации Леонид Кравчук назвал невозможным выполнение договоренностей.

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