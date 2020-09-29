Новый японский премьер Суга провел первый разговор с Путиным

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга провел первый разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что беседа прошла в ночь на вторник, 29 сентября. Подробности состоявшегося разговора пока не приводятся.

26 сентября сообщалось о планах японского премьера провести переговоры с Путиным. Суга хотел обсудить заключение мирного договора с Россией, а также сотрудничество двух стран.

На прошлой неделе Суга провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, лидером КНР Си Цзиньпином и канцлером Германии Ангелой Меркель.

О том, что Суга стал новым премьер-министром Японии, сообщалось 16 сентября. В тот же день было сформировано новое правительство. 23 сентября его предшественник Синдзо Абэ выразил надежду на то, что Суга сможeт активизировaть переговoры с Мoсквой и рeшить вопрoс мирногo договорa.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор из-за притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и еще ряд территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает их считать своими «северными территориями», хотя по итогам войны они перешли СССР. Совместная декларация от 19 октября 1956 года позволила положить конец состоянию войны между двумя странами и восстановить дипломатические отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих небольших необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет осуществлен после заключения мирного договора.