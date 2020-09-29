Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Авто
В России появятся новые штрафы для автомобилистов
Экономика
Экономист спрогнозировал укрепление курса рубля в октябре
Туризм
Более 40% россиян захотели участвовать в программе кэшбэка за туры
Общество
Песков подтвердил намерение Путина привиться от COVID-19
Мир
Турция выразила готовность поддержать Азербайджан «на поле боя»

Новый японский премьер Суга провел первый разговор с Путиным

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга провел первый разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство Kyodo.

Абэ не так: кто сменит досрочно ушедшего с поста премьера Японии
С преемником правящая партия определится в ближайшие дни

Отмечается, что беседа прошла в ночь на вторник, 29 сентября. Подробности состоявшегося разговора пока не приводятся.

26 сентября сообщалось о планах японского премьера провести переговоры с Путиным. Суга хотел обсудить заключение мирного договора с Россией, а также сотрудничество двух стран.

На прошлой неделе Суга провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, лидером КНР Си Цзиньпином и канцлером Германии Ангелой Меркель.

О том, что Суга стал новым премьер-министром Японии, сообщалось 16 сентября. В тот же день было сформировано новое правительство. 23 сентября его предшественник Синдзо Абэ выразил надежду на то, что Суга сможeт активизировaть переговoры с Мoсквой и рeшить вопрoс мирногo договорa.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор из-за притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и еще ряд территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает их считать своими «северными территориями», хотя по итогам войны они перешли СССР. Совместная декларация от 19 октября 1956 года позволила положить конец состоянию войны между двумя странами и восстановить дипломатические отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих небольших необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет осуществлен после заключения мирного договора.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020