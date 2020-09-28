Турецкая лира рекордно упала по отношению к доллару

Турецкая валюта упала в понедельник до 7,83 лиры за доллар США, пройдя предыдущий рекордный минимум в 7,27, зафиксированный в августе этого года. Об этом сообщает 28 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

По мнению аналитиков, обесценивание национальной валюты Турции связано с опасениями, что Анкара может быть втянута в конфликт между Азербайджаном и Арменией. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял в этот же день о поддержке Баку.

Накануне Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым выразил соболезнования политику и народу в связи с гибелью людей и подчеркнул, что «Турция с Азербайджаном».

Ранее в тот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армия Армении обстреляла населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.