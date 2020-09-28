Матвиенко заявила об оказании РФ содействия в разрешении карабахского конфликта

Власти России окажут всевозможное содействие для мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник, 28 сентября, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«В своем качестве сопредседателя этой группы (Минской группы ОБСЕ. ― Ред.) Россия, конечно же, готова и в эти непростые дни оказать всё возможное содействие Азербайджану и Армении в поиске путей мирного урегулирования спорных вопросов, в том числе ― с задействованием возможностей парламентской дипломатии», ― цитирует ее заявление «РИА Новости».

Также Матвиенко подчеркнула, что ситуация в Нагорном Карабахе крайне опасная и может перерасти в полномасштабный военный конфликт, и поэтому призвала Ереван и Баку к немедленному прекращению огня.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. В тот день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ВС Азербайджана инициировали нападение на эту карабахскую территорию. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армянские Вооруженные силы обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, аналогичные меры приняло и правительство Армении. Азербайджан же ввел военное положение на всей территории страны и комендантский час в ряде городов и районов, а также объявил частичную мобилизацию.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.