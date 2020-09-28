В Азербайджане заявили об обстреле города Тертер со стороны Армении

Вооруженные силы Армении (ВС) ведут обстрел города Тертер в карабахском направлении у линии соприкосновения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана.

Там также заявили об уничтожении двух танков ВС Армении. Видео операции было размещено на сайте азербайджанского минобороны.

«В результате шагов, предпринятых с целью предотвращения активной боевой деятельности противника, еще два танка вооруженных сил Армении были уничтожены точным огнем наших подразделений», - сообщили в ведомстве.

27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении. Азербайджан же объявил о введении с 28 сентября военного положения на всей территории страны и комендантского часа в ряде городов и районов.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями: Россией, США и Францией.