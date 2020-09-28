Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Сына экс-губернатора Иркутской области этапируют в Москву
Общество
Роскачество проверило популярные марки клубничного йогурта
Мир
Венесуэлу заинтересовали российские протоколы лечения COVID-19
Общество
Циклон принесет на Камчатку дожди и штормовой ветер 28 и 29 сентября
Мир
Депутат рады обвинил власти Украины в крушении самолета Ан-26

В Азербайджане заявили об обстреле города Тертер со стороны Армении

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Армении (ВС) ведут обстрел города Тертер в карабахском направлении у линии соприкосновения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана.

Осеннее обострение: в Карабахе начались боевые действия
Ереван и Баку обвиняют друг друга в провокациях и военной эскалации длящегося уже десятилетия конфликта

Там также заявили об уничтожении двух танков ВС Армении. Видео операции было размещено на сайте азербайджанского минобороны.

«В результате шагов, предпринятых с целью предотвращения активной боевой деятельности противника, еще два танка вооруженных сил Армении были уничтожены точным огнем наших подразделений», - сообщили в ведомстве.

27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении. Азербайджан же объявил о введении с 28 сентября военного положения на всей территории страны и комендантского часа в ряде городов и районов.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями: Россией, США и Францией.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020