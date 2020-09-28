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Япония к 2035 году откроет на Луне производство водородного топлива

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Завод по производству водородного топлива на Луне планирует построить к 2035 году японское агентство аэрокосмических исследований. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщило агентство Kyodo.

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Предприятие будет располагаться в районе южного полюса спутника Земли. Там предположительно находится залежи льда, из которого будут получать питьевую воду, кислород и водород. Последний можно применять в качестве топлива для перемещений как по самой Луне, так и для полетов между ней и окололунной космической станцией.

По предварительным расчетам ученых, для этого понадобиться от 21 до 37 тонн воды. Создание подобного завода дало бы возможность значительно снизить затраты на транспортировку топлива с Земли. Кроме того, успешная реализация проекта поможет укорить темпы освоения Луны и космоса.

Кроме того, Япония планирует сотрудничать с США в строительстве орбитальной космической станции Gateway.

В 2019 году Япония объявила о решении присоединиться к лунной программе NASA. Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии и NASA подписали соглашение о сотрудничестве в области исследования естественного спутника Земли.

21 сентября NASA представилo обновленный план своей лунной программы Artemis («Артемидa»), первый этап которой теперь намечен на 2021 год, а второй — на 2023 год. Самa высадкa на Луну, которая считается третьим этапом миссии, должнa произойти, как и планировалось ранеe, в 2024 году.

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