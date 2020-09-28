В Шереметьево образовались огромные очереди за тестами на коронавирус

Пассажиры столичного аэропорта Шереметьево столкнулись с огромными очередями в связи с тем, что прибывающих из-за границы россиян обязали сдавать тест на коронавирус. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Многие люди считают введенные меры нецелесообразными, так как в очередях граждане стоят друг к другу очень плотно, а некоторым приходится дожидаться своей цели несколько часов.

В результате люди жалуются на сильную усталость, так как после продолжительных перелетов им еще пришлось стоять в очереди.

«Может, до дома доберемся когда-нибудь, — рассказал телеканалу один из пассажиров. — Без слов, одни эмоции».

В воскресенье, 27 сентября, в Москве за сутки выявлено 2016 случаев COVID-19. Об этом сообщил столичный оперштаб. Последний раз число новых случаев коронавируса, выявленных в городе за 24 часа, превышало порог в 2 тыс. в начале июня.

В России за 24 часа выявили 7867 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 1 151 438 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 20 324 летальных исхода, выздоровело 943 218 человек.

Как накануне рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, рост заболеваемости COVID-19 связан прежде всего с несоблюдением мер профилактики. 25 сентября в Минздраве заявили, что рост случаев COVID-19 в стране прогнозировался и был сформирован соответствующий мобилизационный резерв в медучреждениях.

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