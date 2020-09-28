Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Москва и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за коронавируса
Политика
Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
Общество
Семья Ефремова намерена подать заявление на адвоката Пашаева
Спорт
Макгрегор обвинил президента UFC Уайта во лжи
Мир
В мексиканском баре застрелили 11 человек
Сюжет:

В Шереметьево образовались огромные очереди за тестами на коронавирус

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажиры столичного аэропорта Шереметьево столкнулись с огромными очередями в связи с тем, что прибывающих из-за границы россиян обязали сдавать тест на коронавирус. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Многие люди считают введенные меры нецелесообразными, так как в очередях граждане стоят друг к другу очень плотно, а некоторым приходится дожидаться своей цели несколько часов.

Последим до понедельника: началась ли в России вторая волна COVID-19
Всплеск заболеваемости заставляет крупные компании массово возвращать сотрудников на удаленку

В результате люди жалуются на сильную усталость, так как после продолжительных перелетов им еще пришлось стоять в очереди.

«Может, до дома доберемся когда-нибудь, — рассказал телеканалу один из пассажиров. — Без слов, одни эмоции».

В воскресенье, 27 сентября, в Москве за сутки выявлено 2016 случаев COVID-19. Об этом сообщил столичный оперштаб. Последний раз число новых случаев коронавируса, выявленных в городе за 24 часа, превышало порог в 2 тыс. в начале июня.

В России за 24 часа выявили 7867 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 1 151 438 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 20 324 летальных исхода, выздоровело 943 218 человек.

корона

Как накануне рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, рост заболеваемости COVID-19 связан прежде всего с несоблюдением мер профилактики. 25 сентября в Минздраве заявили, что рост случаев COVID-19 в стране прогнозировался и был сформирован соответствующий мобилизационный резерв в медучреждениях.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020