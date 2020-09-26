Харьковский губернатор рассказал о последнем разговоре пилотов Ан-26

Губернатор Харьковской области Алексей Кучер рассказал в субботу, 26 сентября, что управляющий пилот разбившегося Ан-26 общался с летчиком, они обсуждали возможность посадки.

«Ребята были на связи за минуту до начала падения. Еще в 20:44 ребята выходили на связь, а буквально за минуту всё… самолет упал…» — приводятся его слова на сайте областной госадминистрации.

Губернатор также сообщил об изъятии «черных ящиков», однако пока, отметил Кучер, их не расшифровали. Изучение бортовых самописцев начнется в ближайшее время.

Самолет Ан-26 разбился возле города Чугуев в Харьковской области накануне вечером. Известно, что на борту самолета находились 27 человек, в том числе семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Погибли 26 человек, среди них сын депутата горсовета Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Олабина. Еще один человек, находившийся на борту самолета, находится в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии причин крушения самолета, в том числе техническую неисправность, ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем, ненадлежащее техобслуживание самолета и подготовка его к полету и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами лицами.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до выяснения причин случившегося приостановить любые полеты на самолетах Ан-26. Он также прилетел в Харьковскую область, где навестил в больнице курсанта Вячеслава Золочевского, выжившего в авиакатастрофе. Состояние молодого человека оценивается как удовлетворительное.

Зеленский вдобавок к этому объявил 26 сентября днем ​​траура на Украине по погибшим в авиакатастрофе.