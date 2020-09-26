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Зеленский навестил в больнице выжившего в крушении Ан-26 курсанта

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Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 сентября, посетил курсанта Вячеслава Золочевского, выжившего в авиакатастрофе Ан-26 в Харьковской области. Об этом сообщил в своем Telegram глава обладминистрации Алексей Кучер.

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По его словам, он и глава государства навестили пострадавшего в военном госпитале. Состояние пациента удовлетворительное.

«Пообщались с ним и его мамой. Оставил свой номер телефона», — написал глава Харьковской области.

Для 20-летнего Вячеслава Золочевского 26 сентября стало вторым днем рождения, отметил Зеленский. Он добавил, пострадавший курсант кинулся тушить своего горевшего товарища сразу после крушения Ан-26.

«Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм, Украина гордится тобой», — написал глава государства в Telegram.

Самолет Ан-26 разбился возле города Чугуев в Харьковской области накануне вечером. На борту самолета находились 27 человек, в том числе военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Погибли 26 человек, выжил один.

Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии причин крушения самолета.

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