«Черные ящики» извлекли из обломков разбившегося под Харьковом Ан-26

Бортовые самописцы военно-транспортного самолета Ан-26, разбившегося под Харьковом, извлечены из его обломков. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщил председатель Харьковской обладминистрации Алексей Кучер.

«Насколько мне известно, бортовые самописцы изъяты, они еще не исследованы. Я точно знаю, что за 45 секунд — минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик, они обсуждали возможности посадки», — цитирует его агентство «Укринформ».

Самолет Ан-26 разбился возле города Чугуев в Харьковской области накануне вечером. Известно, что на борту самолета находились 27 человек, в том числе семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Погибли 26 человек, среди них сын депутата горсовета Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Олабина. Еще один человек, находившийся на борту самолета, находится в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии причин крушения самолета, в том числе техническую неисправность, ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем, ненадлежащее техобслуживание самолета и подготовка его к полету и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами лицами.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до выяснения причин случившегося приостановить любые полеты на самолетах Ан-26. Он также прилетел в Харьковскую область, где навестил в больнице курсанта Вячеслава Золочевского, выжившего в авиакатастрофе. Состояние молодого человека оценивается как удовлетворительное.

Зеленский вдобавок к этому объявил 26 сентября днем ​​траура на Украине по погибшим в авиакатастрофе.

В свою очередь, Франция выразила готовность предоставить необходимую помощь «своему партнеру» Украине после катастрофы. Представитель французского МИДа выразил соболезнования семьям и родственникам погибших, приводит его слова «РИА Новости».