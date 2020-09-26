Минобороны Украины назвало предварительную причину крушения Ан-26 под Харьковом, пишет «Газета.ру». По словам главы министерства Андрея Тарана, самолет, скорее всего, зацепился крылом за землю.

«Предварительный анализ свидетельствует о том, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю», — цитирует его «Интерфакс». Ранее предварительной причиной авиакатастрофы называли отказ двигателя.

Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии крушения Ан-26: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем, ненадлежащее исполнение обязанностей авиадиспетчерами, ненадлежащее техническое обслуживание самолета. В ГБР уже начали досудебную проверку по факту произошедшего, говорится в Telegram-канале ведомства.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в стране в связи с крушением военного самолета Ан-26 под Харьковом. В связи с этим на всей территории Украины должен быть приспущен государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций. Кроме того, все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле- и радиопередач — внесены соответствующие изменения.

Зеленский подчеркнул, что необходимо оперативно выяснить причины авиакатастрофы, а также провести объективное и беспристрастное расследование.

По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 26 человек.

В пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Полиция начала проверку по факту происшествия.