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Губернатор Харьковской области рассказал подробности крушения Ан-26

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У разбившегося на Украине самолета Ан-26, по предварительным данным, отказал левый мотор. Об этом сообщил губернатор Харьковской области Алексей Кучер на брифинге в пятницу, 25 сентября.

По его словам, незадолго до аварии было уведомление от пилота об отказе левого двигателя. При этом Кучер отметил, что для опытного пилота данная ситуация не является критической, дальнейшие события будут установлены следствием.

Также губернатор рассказал о пострадавших в результате крушения. Кучер заявил, что выжившие, предположительно, выпрыгнули из самолета на низком расстоянии от земли. Сейчас они находятся в четвертой областной больнице, пишет «РИА Новости».

О крушении Aн-26 стало известно ранее в этот же день. Полиция начала проверку по факту происшествия. Позднее информацию подтвердили в командовании ВС Украины.

По предварительным данным, на борту было 28 человек, из которых семь офицеров и 21 курсант. Сообщается о 22 погибших.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Харьковскую область в связи с трагедией в субботу, 26 сентября.

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