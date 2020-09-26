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Власти Подмосковья рекомендовали пенсионерам оставаться дома из-за COVID-19

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В Подмосковье пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали оставаться дома. Об этом говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном в субботу, 26 сентября, на сайте правительства региона.

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Постановление вступает в силу с 28 сентября.

«Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома», — говорится в документе.

Исключениями могут являться случаи обращения пожилого человека за медицинской помощью, походы в магазин, выгул домашних животных, вынос мусора или следование до места работы.

В связи с последним власти Московской области порекомендовали работодателям перевести максимальное количество работников на дистанционную работу.

«Рекомендовать перевод максимального количества работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционную работу с целью минимизации очного присутствия работников на рабочих местах, в том числе в приоритетном порядке граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению», — указывается в постановлении.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан старше 65 лет оставаться дома и не выходить без особой необходимости с 28 сентября. Работающим пенсионерам настоятельно рекомендуют перейти на дистанционный режим или взять отпуск.

За день до этого стало известно, что в более чем 5 тыс. столичных компаний будут направлены письма с рекомендацией перевести сотрудников на удаленный режим работы с целью обеспечения безопасности граждан.

23 сентября стало известно, что антитела к COVID-19 выявлены у 21% жителей Московской области, прошедших тестирование. Диагностика доступна всем жителям Подмосковья бесплатно по полису ОМС — достаточно обратиться в городскую поликлинику.

По состоянию на 26 сентября, в Московской области зафиксировано 72 529 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 1 311 летальных исходов. С начала пандемии из больниц выписаны 55 385 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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