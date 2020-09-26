СМИ Украины сообщили об обнаружении трех тел после авиакатастрофы под Харьковом

Поисковая операция на месте крушения самолета Ан-26 под Харьковым завершилась, найдены тела еще трех человек. Об этом сообщает в субботу, 26 сентября, телеканал «Украина 24».

ГСЧС Украины в Facebook в 9.00 мск сообщила, что тело одного погибшего было найдено под фюзеляжем, поиски еще двух человек продолжаются.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области. В результате случившегося погибли 25 человек. Они были военными летчиками и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. По предварительной версии, причиной ЧП стал отказ двигателя. На территории области объявлен траур по погибшим.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Харьковскую область в связи с трагедией в субботу, 26 сентября. Генпрокуратура Украины начала расследование по факту случившегося.