Генпрокуратура Украина начала расследования по факту крушения Ан-26

Генпрокуратура Украины начала расследование по факту крушения самолета Ан-26 в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба офиса генпрокурора страны в Telegram-канале.

Уголовное производство начало в связи с нарушением правил полетов и подготовки к ним, что повлекло катастрофу и тяжкие последствия.

Отмечается, что сотрудники военной прокуратуры и следователи госбюро расследований продолжают работу на месте происшествия. Для расследования обстоятельств падения самолета АН-26, создана Госкомиссия, которую возглавил вице-премьер Олег Уруский, пишет «Интерфакс-Украина».

В пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26. В результате случившегося погибли 25 человек из 27, присутствовавших на борту. По предварительной версии, причиной ЧП стал отказ двигателя.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Харьковскую область в связи с трагедией в субботу, 26 сентября.