Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом возросло до 25

Число погибших в результате крушения самолета Ан-26 в Харьковской области возросло до 25 человек. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины.

Кроме того, стало известно, что на борту самолета находились 27 человек, а не 28, как сообщалось ранее. Один курсант не был допущен на борт, пишет «РИА Новости». Причина недопущения на самолет курсанта неизвестна.

В пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26. По предварительной версии, причиной ЧП стал отказ двигателя. Полиция начала проверку по факту происшествия.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Харьковскую область в связи с трагедией в субботу, 26 сентября.