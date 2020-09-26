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День траура объявили в Харьковской области из-за крушения Ан-26

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День траура объявлен в субботу, 26 сентября, в связи с крушением самолета Ан-26 в Харьковской области на Украине. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации региона Алексей Кучер, пишет «Интерфакс-Украина».

В день траура на территории всей области будет приспущен государственный флаг Украины на всех зданиях органов государственной власти и госпредприятий. Такие же рекомендации направлены органам местного самоуправления.

В пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26. В результате случившегося погибли 25 человек из 27, присутствовавших на борту. По предварительной версии, причиной ЧП стал отказ двигателя.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Харьковскую область в связи с трагедией в субботу, 26 сентября. Генпрокуратура Украины начала расследование по факту случившегося.

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