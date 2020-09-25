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Крушение Ан-26 на Украине произошло в ходе учебно-тренировочного полета

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Крушение самолета Ан-26 в Харьковской области произошло в ходе учебно-тренировочного полета. Об этом на своей странице в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Сегодня во время выполнения учебно-тренировочного полета произошла ужасная трагедия. Выполняя заход на посадку, вблизи Чугуева разбился военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ан-26, бортовой номер 76», — написал Данилов.

О крушении Aн-26 стало известно ранее в этот же день. Позднее информацию подтвердили в командовании ВС Украины. По предварительной версии, причиной ЧП стал отказ двигателя. Полиция начала проверку по факту происшествия.

По предварительным данным, на борту было 28 человек, из которых семь офицеров и 21 курсант. Сообщается о 22 погибших.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Харьковскую область в связи с трагедией в субботу, 26 сентября.

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