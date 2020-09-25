Названа предварительная причина крушения Ан-26 под Харьковом

Причиной крушения самолета Ан-26 в Харьковской области стал отказ двигателя. Об этом со ссылкой на источник в Минобороны Украины сообщило местное издание depo.ua.

По предварительным данным, командир самолета — 30-летний майор из Чугуева — перед самой аварией по рации сообщил о проблемах с двигателем. Отмечается, что офицер погиб при крушении.

О крушении Aн-26 стало известно ранее в этот же день. Полиция начала проверку по факту происшествия. Позднее информацию подтвердили в командовании ВС Украины.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в правоохранительных органах, на борту Ан-26 могли находиться курсанты, выполнявшие учебный полет.

«По всей видимости (пилот) принял дорогу за посадочную полосу», — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, на борту было 28 человек, из которых семь офицеров и 21 курсант. Сообщается о 22 погибших.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Харьковскую область в связи с трагедией в субботу, 26 сентября.