В Москве оценили заявления Тихановской об инаугурации Лукашенко

Заявления бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской о нелегитимности инаугурации главы государства Александра Лукашенко должны расцениваться как призыв к нарушению государственной присяги. Об этом в пятницу, 25 сентября, пишет «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник в Москве.

Речь идет о видеообращении Тихановской после инаугурации Лукашенко. Лидер белорусской оппозиции назвала инаугурацию Лукашенко фарсом и объявила себя избранным лидером страны.

«Вызывает удивление заявление экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в связи с инаугурацией Александра Лукашенко. Она объявила себя единственным избранным лидером, действующего президента назвала пенсионером и призвала сотрудников силовых структур не выполнять его приказы», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что подобные слова являются призывом к нарушению государственной присяги, которую принимали все сотрудники белорусских правоохранительных органов. Текст присяги содержит обещания соблюдать Конституцию, защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь.

«Усугубляет ситуацию тот факт, что подобные попытки дестабилизации обстановки в Белоруссии Светлана Тихановская предпринимает из-за рубежа», — указал источник агентства.

Он также напомнил, что в большинстве стран мира за призывы, ведущие к подрыву государственности и дестабилизации внутриполитической обстановки, предусмотрено уголовное наказание, а в некоторых такие слова и вовсе были бы расценены как акты экстремизма и терроризма. В пример собеседник агентства привел законодательство Испании, США и Канады, в которых за призывы, направленные на разрушение основ государственной власти, предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

Ранее в этот же день Лукашенко на встрече с послом Китая в Белоруссии Цуй Цимином заявил, что все нормы закона при проведении церемонии его инаугурации были соблюдены.

Инаугурация белорусского лидера состоялась накануне во Дворце независимости в белорусской столице, дата церемонии не афишировалась. Политик поклялся верно служить народу, соблюдать и защищать Конституцию республики.

Вместе с тем Евросоюз считает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности. Глава британского МИДа Доминик Рааб назвал прошедшую инаугурацию Лукашенко дискредитирующей репутацию президента «еще сильнее».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста оппозиции, несогласной с их итогами.