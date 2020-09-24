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Лукашенко оценил легитимность своей инаугурации

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 сентября на встрече с послом Китая в Белоруссии Цуй Цимином заявил, что все нормы закона при проведении церемонии его инаугурации были соблюдены.

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«У нас, по-моему, все законодательные нормы были соблюдены. Кому надо было знать об этом, они знали. Потому что и тренировки, и подготовка — это же определенное время занимает. А то, что мы умеем проводить мероприятия, так надо это отметить, что белорусы умеют проводить мероприятия. В следующий раз мы будем стараться наших соседей предупредить, я имею в виду поляков и литовцев, о каких-то крупных мероприятиях», — приводит «БелТА» слова Лукашенко.

Он объяснил, что на таком примере хотел продемонстрировать отношение западных стран к суверенитету и независимости Белоруссии.

«Кричат о том, что они что-то не признают у нас. Вы знаете, мы никого и не просили признавать или не признавать наши выборы, признавать легитимность вновь избранного Президента или не признавать. Главное, чтобы это соответствовало Конституции нашей страны. И если они видят несоответствия, лучше об этом пусть скажут», — добавил Лукашенко.

Инаугурация Лукашенко состоялась накануне во Дворце независимости в белорусской столице, дата церемонии не афишировалась. Политик поклялся верно служить народу, соблюдать и защищать Конституцию республики.

Вместе с тем, Евросоюз считает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности. Глава британского МИД Доминик Рааб назвал прошедшую инаугурацию Лукашенко дискредитирующей репутацию президента «еще сильнее».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования.

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