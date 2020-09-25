Более 360 волонтеров получили награду за вклад в борьбу с пандемией

367 добровольцев со всей России получили общественную награду «Герой нашего времени» за вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Награда учреждена движением «Молодая гвардия Единой России». Ее вручили студентам медицинских вузов, которые работали с зараженными COVID-19, а также волонтерам из разных регионов, помогавшим пожилым людям.

Как сообщили в пресс-службе организации, в период пандемии коронавируса работали порядка 10 тыс. активистов. Волонтеры обработали почти 500 тыс. обращений, они доставляли продукты и медикаменты на дом, а также выгуливали собак.

Подробнее о важности волонтерских инициатив, как в обычной жизни, так и в условиях пандемии, а также о том, как именно и в каких сферах можно оказывать помощь, читайте в спецпроекте «Известий» «Объединяя усилия».