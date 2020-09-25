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В ВОЗ посоветовали не злоупотреблять витаминами в период пандемии

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Спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович порекомендовала не злоупотреблять витаминами в период активного распространения заболеваний. Такой совет она дала в пятницу, 25 сентября, в рамках всероссийской акции «Неделя здоровья».

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«Надо быть очень осторожными с очень высокими дозами витаминов. Я всегда рекомендую советоваться со своим врачом, высокое количество [витаминов] может вызвать разные неблагоприятные проявления», — цитирует ее ТАСС.

Вместо этого Вуйнович посоветовала придерживаться сбалансированного питания и употреблять фрукты и овощи, в которых содержатся «естественные витамины». Они, по словам представителя ВОЗ, помогут слизистой бороться с различными вирусами.

Сбалансированное питание, добавила Вуйнович, должно включать в себя пять порций разных овощей и двух порций разных фруктов, при этом порция должна быть с ладонь.

Ранее в организации посоветовали прививать детям привычку пить простую воду вместо газированной и других сладких напитков.

Также в ВОЗ указали на необходимость сделать прививку от гриппа. В организации отметили, что в период распространения коронавируса вакцина от гриппа поможет снять дополнительную нагрузку с систем здравоохранения.

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