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Второго подозреваемого в нападении в Париже задержали

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Второго предполагаемого подозреваемого в нападении на прохожих у бывшего здания редакции журнала Charlie Hebdo в Париже задержали. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщает France Info. Его нашли в районе метро «Ришар-Ленуар».

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«Второй человек также помещен под стражу в полиции для проведения проверок, касающихся его отношений с первым задержанным», — говорится в сообщении. Расследование поручено региональному управлению судебной полиции (DRPJ) Парижа и генеральному управлению внутренней безопасности (DGSI).

Пока официальных комментариев от полиции об аресте нет.

Местные власти сообщили, что с целью безопасности временно закрыты двери школ, детских садов, институтов и домов престарелых, сообщает телеканал «360».

Нападение произошло ранее в этот же день на улице Николя-Аппер в 11-м округе французского Парижа. Мужчина, вооруженный мачете, ранил четырех человек, а затем скрылся с места ЧП на метро. Позже подозреваемого задержали на площади Бастилии.

Среди пострадавших, как уточнял телеканал, двое сотрудников информационного агентства First Lines. Ранее сообщалось, что одним из раненых является сотрудник продюсерской компании Première Lines. Согласно заявлению премьер-министра республики Жана Кастекса, двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Причины случившегося пока не выяснены. В Елисейском дворце заявили, что президент республики Эммануэль Макрон следит за ситуацией.

К расследованию подключилась парижская прокуратура, занимающаяся делами о терроризме. Инцидент рассматривается как попытка убийства, совершенная террористической организацией.

Ровно за две недели до этого международная террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) пригрозила Charlie Hebdo повторение теракта 2015 года за переиздание 1 сентября карикатур на пророка Мухаммеда, сообщает телеканал «Звезда». Тогда еженедельник снова опубликовал карикатуры накануне начала судебного процесса над соучастниками того теракта, который как раз и произошел из-за появления этих карикатур. Жертвами нападения тогда стали 12 человек, еще 11 были ранены.

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