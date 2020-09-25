Кремль назвал вмешательством в дела Белоруссии отказ признания Лукашенко легитимным президентом

Отказ западных стран признать легитимность президентства Александра Лукашенко является косвенным вмешательством во внутренние дела Белоруссии, заявил в пятницу, 25 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не приветствуем подобные решения, которые были приняты в ряде европейских государств, эти решения противоречат международному праву, не способствуют развитию диалога. По сути, они являются косвенным вмешательством во внутренние дела, такие решения однозначно будут тормозить ведение диалога этих государств с Белоруссией», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что решения западных стран не повлияют на отношения Москвы и Минска, страны, по его словам, будут взаимодействовать «без оглядки на другие государства».

Инаугурация белорусского лидера состоялась 23 сентября во Дворце независимости в белорусской столице, дата церемонии не афишировалась. Политик поклялся верно служить народу, соблюдать и защищать конституцию республики.

Вместе с тем Евросоюз считает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности. Глава британского МИДа Доминик Рааб назвал прошедшую инаугурацию Лукашенко дискредитирующей репутацию президента «еще сильнее».

В тот же день власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать Лукашенко президентом Белоруссии после его инаугурации. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что церемония не означает признания легитимным президентом.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста оппозиции, несогласной с итогами.