В Ленинградской области загорелся жилой дом

Дом на 14 квартир в Ленинградской области охвачен огнем на площади 540 кв м, передает в четверг, 24 сентября, телеканал РЕН ТВ.

Пламя вспыхнуло в Тихвинском районе, часть квартир уже охвачены пожаром. Из здания эвакуировали 25 человек. Им предоставит временное жилье пионерский лагерь «Огонек».

По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечены 40 человек и девять единиц техники, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

17 сентября на заводе по механизированной переработке бытовых отходов (МПБО-2) в поселке Янино-1 в Ленинградской области произошло возгорание мусора. Никто не пострадал.