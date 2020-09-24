Ревакцинация после «ЭпиВакКороны» понадобится раз в три года

Ревакцинация от коронавируса после цикла вакцинации препаратом, разрабатываемым научным центром «Вектор», потребуется не чаще чем раз в три года. Об этом заявил глава Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов 24 сентября.

«После цикла вакцинации следующая ревакцинация потребуется не чаще чем раз в три года», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого был опубликован в ее Instagram.

Ранее, 23 сентября, президент России Владимир Путин объявил о скором появлении в России второй вакцины от коронавируса, разработчика которой он, однако, не уточнил.

Первую в мире вакцину от коронавируса разработали специалисты российского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и назвали «Спутник V», она была зарегистрирована 11 августа.

В Роспотребнадзоре сообщили, что регистрацию другой вакцины, разрабатываемой центром «Вектор», — «ЭпиВакКорона» — планируется завершить к 15 октября. Далее, в конце октября, начнутся пострегистрационные исследования вакцины, в которых примут участие 5 тыс. добровольцев — 3 тыс. из них будут вакцинированы, а 2 тыс. получат плацебо.

Как стало известно 3 сентября, у всех девяти добровольцев, которым вводили вакцину «ЭпиВакКорона», выработались антитела. В тот же день всех испытуемых выписали из больницы, отметив у них хорошее самочувствие и отсутствие каких-либо жалоб.

По словам ведущего научного сотрудника «Вектора» Ильназа Иматдинова, первая партия препарата, разработанного «Вектором», будет выпущена в ноябре.

Первые результаты испытаний вакцины появятся в открытом доступе в ближайшие месяцы.