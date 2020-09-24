ЕС подтвердил получение уведомления от РФ о расширении санкций

В ЕС получили уведомление России о решении расширить список представителей стран ЕС и учреждений, которым отказано во въезде на территорию России, сообщили в Европейской внешнеполитической службе 24 сентября.

«Российская Федерация уведомила нас о решении расширить список представителей стран ЕС и учреждений, которым отказано во въезде на ее территорию», — передает сообщение ведомства «Интерфакс».

Представители организации подчеркнули, что им неизвестно, к кому конкретно и по какой причине будут применены эти меры со стороны РФ.

В документе также отмечается, что, в отличие от списков ограничений ЕС, российский санкционный список находится не в открытом доступе и что ЕС отвергает ответные санкции, объявленные Россией, поскольку они «неоправданны».

Накануне Россия расширила санкционный список, запрещающий въезд в страну некоторым гражданам Евросоюза. В МИД РФ пояснили, что такое решение было принято на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя, который продолжает расширять свой санкционный инструментарий под абсурдными предлогами, игнорируя нормы международного права.

В прошлый раз МИД РФ сообщал, что Москва расширит список представителей стран и институтов ЕС, которым запрещен въезд в страну, в конце мая этого года. Такие меры также были ответными и призванными довести число попавших под ограничения лиц до паритетного с перечнем ЕС.

В настоящее время в ЕС и США звучат призывы отказаться от проекта «Северный поток – 2» из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным, в причастности к «отравлению» которого обвиняют Москву, и ввести антироссийские санкции.

Власти США планируют создать коалицию, чтобы не допустить завершения строительства газопровода, который строится от России до Германии по дну Балтийского моря.

Постпредство России при ЕС обратилось к Европарламенту с девятью вопросами относительно ситуации с Навальным, указав на нестыковки в версии об отравлении блогера.