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Додон назвал знание русского языка преимуществом для граждан Молдавии

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Президент Молдавии Игорь Додон во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что русский язык в республике обладает статусом языка межнационального общения и его знание является преимуществом для молдавских граждан. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что на ГА ООН Додон выступил на русском языке. Он подчеркнул, что почти каждый житель Молдавии владеет несколькими языками, а русский язык имеет статус языка межнационального общения.

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Президент добавил, что для реализации возможностей молдавских граждан в современном мире знание русского языка является конкурентным преимуществом, а также заключил, что закрепленный в конституции постоянный нейтралитет Молдовы — базовая основа «национальной, энергетической и информационной безопасности» страны.

В последние годы на Украине, а также в странах Прибалтики ведется политика отказа от русского языка. Так, в прибалтийских школах и детских садах запрещается обучение на русском. При этом значительное количество жителей этих республик именно русскоговорящие. Например, в Латвии один государственный язык — латышский, хотя русский — родной язык почти 40% населения.

На Украине с 1 сентября вступил в силу закон «О полном общем среднем образовании», согласно которому, в частности, все русскоязычные школы перешли на обучение на украинском языке.

Соответствующий законопроект был принят Верховной радой 16 января.

В декабре 2019 года Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала Украину пересмотреть языковую политику, чтобы «избежать межэтнической напряженности». По мнению европейских экспертов, закон не выдерживает баланса между защитой украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств.

В ООН поддержали выводы Венецианской комиссии по вопросу о языках на Украине. Там отметили, что легитимная цель правительства по продвижению национального языка должна быть сбалансирована с поддержкой имеющих отношение к языку прав нацменьшинств.

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