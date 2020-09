Умри, но не тогда: как рождаются слухи вокруг смерти звезд

Что общего у Аврил Лавин и Элвиса Пресли? А у Пола Маккартни и Майкла Джексона? Ответ неожиданный: в отношении каждого из них появлялись конспирологические теории и слухи, ставящие под сомнение либо их смерть, либо жизнь. Так, многие не поверили в уход короля рок-н-ролла — тем более такой нелепый. А менеджеров Аврил, напротив, многие подозревают в том, что настоящая звезда покончила с собой еще в 2004-м и с тех пор вместо нее выступает двойник. Ко дню рождения одной из главных звезд «нулевых» «Известия» попытались разобраться в подоплеке подобных музыкальных мифов.

Самоубийство или «самоубийство»?

Аврил Лавин дважды приезжала в Россию: в 2007-м и 2011-м. И каждый раз в прессе появлялись публикации о том, что певицы давно не существует. Сторонники этой версии утверждают, что еще в 2004 году из-за затянувшейся депрессии она покончила с собой, но продюсеры сразу же нашли двойника на замену. Некая Мелисса Ванделла, как две капли воды похожая на Лавин, якобы стала жить ее жизнью и заменила артистку на сцене.

Впрочем, в российском фан-сообществе Аврил со скепсисом относятся к подобным предположениям и не сомневаются в «подлинности» своего кумира.

— Об этой «подмене» написал бразильский блогер, выложив сравнительные фото певицы тогда и сейчас, — рассказала «Известиям» главный администратор группы поклонников Аврил во «ВКонтакте» Камила Камаева. — Не особо разбираясь в сути, эту шутку подхватили СМИ и разнесли по миру. Пишут об этом уже много лет. Поклонникам подобные разговоры порядком надоели. Теория кажется бредовой, никто не думал, что прикол разрастется до неописуемых масштабов. Аврил просто повзрослела и изменилась.

Масла в огонь подлило и изменение имиджа Лавин. В 2007 году она перекрасилась из шатенки в блондинку, а вместо альтернативной музыки стала исполнять поп-рок. Тогда-то обиженные фанаты прошлых лет и стали подозревать, что «настоящая» Аврил такого бы себе не позволила, а в качестве подтверждения — сравнивать фото разных лет, сопоставляя расположение родинок, измеряя длину фаланг пальцев и анализируя прикус.

Умри, но не тогда Аврил Лавин, 2002 год Фото: ТАСС/AP/JIM COOPER

Те же, кто не верит в подмену, указывают на сомнительную дату «смерти». В 2004 году звезда встречалась с фронтменом группы Sum 41 Дериком Уибли, за которого позже вышла замуж. Очевидно, он бы заметил, что с ним другая, и вряд ли стал бы участвовать в авантюре.

Разделяет точку зрения фанатов и представитель рекорд-лейбла, на условиях анонимности поделившийся с «Известиями» своими соображениями.

— 2003–2005-й были лучшими годами в творчестве Аврил Лавин. Она выпустила альбомы Let Go и Under My Skin, собрала множество музыкальных наград, номинировалась на Grammy. Так что уж если и кончать жизнь самоубийством, то значительно позже, когда стало ясно, что повзрослевшая аудитория тинейджеров не взяла ее с собой во взрослую жизнь, — иронизирует он.

Впрочем, творчество канадской звезды и по сей день востребовано во всем мире, в том числе и в России. В фан-аккаунтах певицы во «ВКонтакте» и Instagram более 60 тыс. участников. Особенно гордятся создатели объединения тем, что об их существовании знает и сама певица.

Умри, но не тогда Аврил Лавин, 2014 год Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Bill Shettle

— Аврил подписалась на наш фан-аккаунт в 2017-м и даже комментирует какие-то посты, — рассказала Камила Камаева. — Иногда просто ставит сердечки. Она доброжелательная и очень классная.

Последний концерт

Музыкальный эксперт Евгений Сафронов полагает, что подменить реального артиста в западном шоу-бизнесе практически невозможно. А в российском, где друг о друге все всё знают, тем более. Можно себе представить, какой будет чудовищный скандал, если во время выступления артиста кто-то выйдет на сцену и при всех разоблачит его. Никто не будет рисковать. Другое дело, что самый хороший пиар для организации мероприятия — это слухи о скорой смерти.

— Десять лет назад в Кремль приезжал Крис Ри, — вспоминает Евгений Сафронов в беседе с «Известиями». — Тогда, рекламируя концерт, говорили, что у певца рак четвертой стадии, это его последний визит в Россию и последняя возможность услышать его. Интерес к выступлению подогревался рассказами, что Крис Ри ни с кем не общается, не дает интервью и с трудом выходит на сцену. Но на самом деле Крис Ри жив и здоров по сей день.

Легенды о смерти зачастую создаются с коммерческой целью. Но остается место и для медийности артиста. Если написать в СМИ, что умер Пол Маккартни, посещаемость этой новости будет зашкаливать. Таковы издержки популярности.

Умри, но не тогда Концерт Криса Ри в Москве, 2012 год Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— Если человек в центре внимания, он всегда будет мишенью для оговоров, фантазий, — уверен Евгений Сафонов. — С этим ничего не поделаешь. Сплетни и слухи — обязательный атрибут звездной жизни. И когда они возникают, разубедить в обратном может только сам артист. И если на самом деле никакой смертельной болезни нет, то подобные фейки по большому счету только на пользу звезде.

Богатые и мертвые

Похожая история настигала Пола Маккартни в конце существования Beatles. Тогда распространялся слух, что он погиб и его заменили двойником по имени Билли Ширс. Доказательства усматривали в знаменитой обложке пластинки Abbey Road. Битлы идут по пешеходному переходу, но у каждого из музыкантов свой образ. Джон Леннон в белом — как священник, Ринго Старр в черном костюме — как похоронный агент, Джордж Харрисон — могильщик, а босоногий Пол — покойник. А в знаменитом коллаже альбома Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band конспирологи и вовсе разглядели похороны артиста. Ходили слухи, что именно профнепригодность дублера и его человеческие качества привели легендарную группу к распаду. Хотя некоторые битломаны объясняют эту теорию «происками» Йоко Оно.

Умри, но не тогда Обложка альбома The Beatles Abbey Road Фото: twitter.com/thebeatles

До сих пор живут и слухи о том, что свою смерть инсценировал и Элвис Пресли, который якобы изменил внешность и спрятался за границей. Кто-то «видел» его в Аргентине, кто-то на Тибете. Адепты этой версии считают, что самый сексуальный певец своей эпохи, утратив прежнюю привлекательность, не хотел больше показываться на сцене, а порядком надоевшие поклонницы не оставляли Элвису шанса для спокойной жизни в кругу семьи. В конце 1980-х в США появились религиозные организации, которые обожествляют Элвиса и ждут его «второго пришествия». Но как бы абсурдно всё это ни звучало, один факт бесспорен: сегодня Пресли — самый богатый мертвый артист. Уже после его смерти (пусть даже и мнимой) записи артиста зарабатывают огромные суммы. Не исключено, что во многом благодаря подобным теориям.

До сих пор некоторые поклонники ждут «возвращения» и короля поп-музыки Майкла Джексона, считая засекреченные похороны розыгрышем. К слову, с ним практически повторилась история с Элвисом: продажи песен после смерти звезды только выросли.

Умри, но не тогда Выступление рэпера Снуп Дога и голограммы Тупака на фестивале Коачелла, 2012 год Фото: Getty Images/Christopher Polk

Вероятно, с этим связаны и настойчивые попытки «воскресить» кумиров с помощью высоких технологий. Так, много шума наделало выступление голограммы Тупака Шакура на фестивале Coachella-2012. И хотя каждый такой эксперимент вызывает широкий резонанс, участники индустрии относятся к ним настороженно.

— Пока это всё находится в стадии разработки, — сказал «Известиям» известный российский промоутер Владимир Зубицкий. — На мой взгляд, поднимать покойников — очень нехорошая история, чреватая последствиями.

Но пока существует шоу-бизнес, будут существовать и попытки заработать на ушедших звездах. Или хотя бы на слухах о смерти тех, кто еще продолжает свой творческий путь.