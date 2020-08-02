СМИ заявили об изучении Трампом сделки о покупке Microsoft доли в TikTok

Президент США Дональд Трамп изучает сделку о приобретении корпорацией Microsoft у китайской компании ByteDance американского подразделения разработанной ею социальной сети TikTok. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил информационный портал Axios в субботу, 1 августа.

Отмечается, что президент США не имеет полномочий разрешать или запрещать подобного рода соглашения и слияния. Однако данная ситуация осложняется в связи с тем, что межведомственный комитет по иностранным инвестициям изучает приобретение ByteDance соцсети Musical.ly в 2017 году. Соцсеть позднее была объединена с TikTok.

Портал заявил, что остается неясным, что именно влечет за собой «запретная» угроза Трампа или под каким юридическим аргументом он будет блокировать приобретение Microsoft. При этом в случае заключения соглашения американская компания будет контролировать всю деятельность TikTok на территории США.

31 июля сообщалось, что Дональд Трамп может запретить работу социальной сети TikTok на территории Соединенных Штатов. Также он заявил, что не поддерживает решение американских компаний приобрести TikTok.

Ранее 31 июля сообщалось, что американская корпорация Microsoft может купить у ByteDance долю в социальной сети TikTok. Компания якобы проводит консультации относительно возможности приобретения.

23 июля СМИ сообщали, что ряд американских инвесторов заинтересовались покупкой TikTok. Тогда вероятными участниками сделки были названы американские General Atlantic и Sequoia Capital.

Ранее власти США допускали вероятность запрета приложения на территории страны из-за «угрозы национальной безопасности».

16 июля глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что меры могут принять не только против TikTok, но и в отношении WeChat и других китайских сервисов, которые, как считают американские власти, могут быть связаны со сбором личных данных.

В начале этого года Госдеп запретил использовать эту музыкальную соцсеть с короткими видео на служебных устройствах.

TikTok — видеохостинг для создания коротких видео. Он заработал в сентябре 2016 года для китайских пользователей и назывался Douyin. В 2017 году компания запустила международную «копию». Согласно последним оценкам, число пользователей TikTok превышает 800 млн человек. Соцсеть применяют примерно в 150 странах.