В США задумались о покупке TikTok

Ряд американских инвесторов заинтересовался покупкой китайского приложения TikTok, сообщило 21 июля издание The Information.

Отмечается, что бизнесмены уже ведут переговоры с владельцем приложения китайской компанией ByteDance. В случае продажи Tik Tok, вероятно, сможет избежать блокировки на территории США.

Вероятными участниками сделки названы американские General Atlantic и Sequoia Capital.

Ранее власти США допускали вероятность запрета приложения на территории страны из-за «угрозы национальной безопасности».

16 июля глава аппарата Белого дома Марк Мидоус сообщил, что меры могут принять не только против TikTok, но и в отношении WeChat и других китайских сервисов, которые, как считают американские власти, могут быть связаны со сбором личных данных.

В начале этого года Госдеп запретил использовать эту музыкальную соцсеть с короткими видео на служебных устройствах.