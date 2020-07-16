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США предпримут действия в отношении популярных китайских приложений

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Фото: TASS/PA Wire/PA Images/Peter Byrne
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Соединенные Штаты намерены в ближайшие недели предпринять действия в отношении популярных китайских приложений TikTok, WeChat и других. Об этом заявил глава аппарата Белого дома Марк Мидоус в четверг, 16 июля.

По его словам, сейчас несколько человек в американской администрации изучают риски национальной безопасности, связанные с данными приложениями, которые потенциально могут быть связаны со сбором информации об американских гражданах.

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Мидоус отметил, что конкретного срока принятия каких-либо решений в отношении приложений нет, однако оно, вероятно, будет принято в ближайшие несколько недель, пишет «РИА Новости».

15 июля сообщалось, что китайское мобильное приложение TikTok оштрафовали в Южной Корее на $155 тыс. за нелегальный сбор информации с пользователей моложе 14 лет без согласия их родителей.

Ранее, 6 июля, госсекретарь США Майк Помпео заявил о рассматриваемой в стране возможности запрета работы этой соцсети. Таким образом он ответил на вопрос, телеведущей FOX News, могут ли американские запретить работу китайских платформ из-за предположений, что руководство TikTok якобы передает данные пользователей властям КНР.

В начале этого года Госдеп запретил использовать эту соцсеть на служебных устройствах.

Министерство информационных технологий Индии в конце июня постановило заблокировать 59 китайских мобильных приложений, среди которых оказалось TikTok. Ведомство считает, что работа этих сервисов наносит ущерб «суверенитету и целостности Индии» и угрожает безопасности страны и общественному порядку.

Tik Tok — видеохостинг для создания коротких видео. Он заработал в сентябре 2016 года для китайских пользователей и назывался Douyin. В 2017 году компания запустила международную «копию», которую назвала TikTok.

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