В Южной Корее обвинили TikTok в нелегальной слежке за юзерами

Китайское мобильное приложение TikTok оштрафовали в Южной Корее на $155 тыс. за нелегальный сбор информации с пользователей моложе 14 лет без согласия их родителей. Об том сообщает в среду, 15 июля, издание The Korea Times со ссылкой на южнокорейскую комиссию по связи (KCC).

В комиссии заявили, что решение о наложении штрафа основано на «тщательном внутреннем расследовании, которое выявило нарушение TikTok местных законов о телекоммуникациях».

Как отмечают в КСС, что приложение передавало данные пользователей за границу, не уведомляя их об этом. Регулятор обнаружил, что видеохостинг собрал данные по крайней мере о 6007 детях в возрасте до 14 лет, зарегистрированных в приложении, между 31 мая 2017 года и 6 декабря 2019 года.

Помимо этого, TikTok передал данные пользователей на серверы в США и ​​Сингапур без предварительного уведомления.

KCC уведомила приложение о штрафе в среду и дала ему 30 дней на «исправление всех обнаруженных проблем». Если его создатели не прекратят нелегально собирать данные с пользователей, ему грозит блокировка в Южной Корее.

Ранее, 6 июля, госсекретарь США Майк Помпео заявил о рассматриваемой в стране возможности запрета работы этой соцсети. Таким образом он ответил на вопрос, телеведущей FOX News, могут ли американские запретить работу китайских платформ из-за предположений, что руководство TikTok якобы передает данные пользователей властям КНР.

В начале этого года Госдеп запретил использовать эту соцсеть на служебных устройствах.

Министерство информационных технологий Индии в конце июня постановило заблокировать 59 китайских мобильных приложений, среди которых оказалось TikTok. Ведомство считает, что работа этих сервисов наносит ущерб «суверенитету и целостности Индии» и угрожает безопасности страны и общественному порядку.

Tik Tok — видеохостинг для создания коротких видео. Он заработал в сентябре 2016 года для китайских пользователей и назывался Douyin. В 2017 году компания запустила международную «копию», которую назвала TikTok.