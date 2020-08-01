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В Гидрометцентре рассказали об опасной погоде в ряде регионов России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Интенсивные дожди, гроза, сильный ветер и крупный град ожидаются в ряде регионов России, в том числе в Краснодарском крае, Крыму, регионах Приволжского федерального округа (ПФО) и Северного Кавказа. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с ТАСС.

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По его словам, неблагоприятные и опасные явления надвигаются на ряд регионов в воскресенье, 2 августа. В Крыму и Краснодарском крае в связи с прохождением фронта ожидаются сильный дождь, град и гроза. При этом в Крыму град может быть сильный. Также прогнозируется сильный ветер: в Крыму — до 25 м/с, в Краснодарском крае — 15–20 м/с.

Кроме того, метеоролог рассказал, что в Челябинской области также ожидаются опасные погодные явления, в том числе гроза и очень сильный дождь, усиление ветра до 25–27 м/с и крупный град. Похожая погода прогнозируется и в республиках Северного Кавказа, Ставропольском крае, а также в Приволжье.

Ранее 1 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве на следующей неделе ожидается температура до 29 градусов тепла.

Днем ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также спрогнозировал, что летняя погода вернется в Московский регион 4 августа. По его словам, сейчас в столичном регионе температура значительно ниже нормы, но уже в понедельник, 3 августа, начнется потепление.

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