Не кончится лето: метеорологи ожидают теплой осени

Дожди, которые буквально обрушились на Центральную Россию, скоро должны прекратиться, пообещали «Известиям» в центре «Фобос». Ожидается, что оставшаяся часть лета будет теплой — с температурой выше климатической нормы, а дефицит осадков достигнет 20%. Комфортной должна быть и осень: сентябрь прогнозируют теплее нормы на один градус, октябрь — на два, а ноябрь — на пять. Однако всё это продлит сезон активности клещей и усилит риск лесных пожаров, предупреждают эксперты.

Стоп-ливни

Погода в Центральной России во второй половине лета будет более стабильной, чем в первой, рассказал в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, начало лета, как ожидалось, было довольно жарким — на 1–1,5 градуса выше нормы. Однако с дождями вышел явный перебор.

— Вторая половина лета будет более ровной и в отношении тепла, и в отношении осадков. Температура ожидается близкой к норме или даже выше. Норма — это где-то 20–25 градусов. Можно ожидать, что в августе будет примерно 21–26 градусов. По осадкам мы прогнозируем даже небольшой недобор — 20%. Погода в целом выдастся более стабильной и устойчивой. Август в этом году должен стать более благополучным месяцем , — рассказал Евгений Тишковец.

Не кончится лето Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Норма осадков в первой половине лета была превышена во многих регионах страны. В Москве, по сообщениям синоптиков, был побит более чем столетний рекорд. С июня до середины июля выпало 252,7 мм осадков, что составляет 103% от нормы.

Неблагоприятная ситуация на днях сложилась в городе Нижние Серги Свердловской области, где 20 июля из-за прорыва плотины затопило часть города. Причиной стали обильные ливни. Вода залила 63 жилых дома, в которых живут 189 человек, а также четыре административных здания. Кроме того, паводок разрушил три пешеходных моста, один автомобильный мост, три дома и повредил линии электропередачи. В городе объявлен режим ЧС. Президент поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Свердловскую область и разобраться в ситуации на месте.

Зима в порядке

Комфортная погода, которая установится в августе, должна, по прогнозам синоптиков, сохраниться и осенью.

— Ожидается теплая осень с увеличением аномалии тепла. В сентябре — плюс один градус к климатической норме, в октябре — плюс два, в ноябре — плюс пять. И декабрь будет очень теплый, — полагает Евгений Тишковец.

Не кончится лето Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В целом же аномально теплая зима в этом году, по его словам, не повторится.

— Январь уже будет соответствовать норме. Россиянам в это время хочется и снега, и мороза. И предстоящая зима нас порадует больше, чем прошлая, — заключил метеоролог.

Впрочем, как рассказывали ранее «Известиям» ученые, с каждым годом погода становится всё более изменчивой из-за потепления климата, поэтому делать однозначные прогнозы сложно. На «нормальную» погоду уже можно практически не надеяться, рассказывал ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Тянут клеща

Если осень будет теплой без обильных дождей, сезон активности клещей растянется на более долгое время, отметили эксперты.

— Весна была теплая, клещи проснулись рано, еще в марте, а не в апреле, как обычно. Их достаточно много. Периоды летних похолоданий до плюс 16 градусов для них некритичны. Правда, в прохладную погоду все обычно тепло одеты, поэтому меньше страдают от укусов. Если осень выдастся теплой, люди непременно отправятся в лес и могут встретиться там с клещами, которые в это время будут столь же активны, как и летом , — подчеркнула ведущий научный сотрудник ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

По ее словам, во время самоизоляции пострадавших от клещей не стало меньше. Многие в период карантина предпочли уехать на дачу, где их и настигали кровососы.

Не кончится лето Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

— 95% заболеваний москвичей клещевыми инфекциями происходит при выезде за город: на дачу, в дома отдыха, в лес, на реку и т.д., — добавила Людмила Карань.

Справка «Известий» По данным Роспотребнадзора, в РФ наибольшее число случаев заболеваний, связанных с присасыванием клещей, относится к иксодовым клещевым боррелиозам. В последние 10 лет регистрируется от 6 до 10 тыс. случаев в год. Заболевание передают клещи рода Ixodes. Клещи рода Ixodes ricinus, распространенные в ряде областей центральноевропейской части РФ, заражены в 10–40% случаев, а клещи Ixodes persulcatus, встречающиеся от северо-западных границ до Дальнего Востока, — в 30–70% случаев. Также в России ежегодно регистрируется до 2 тыс. случаев заболевания клещевым энцефалитом с летальностью 1,2–1,5%.

Время гореть

Теплая погода осенью располагает также к лесным пожарам. По долгосрочному прогнозу Рослесхоза, в сентябре этого года в зоне риска окажутся: в ЦФО — леса Тверской, Смоленской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Калужской, Тульской и Липецкой областей, в СЗФО — Калининградская, Псковская области и юго-западная часть Новгородской. В Сибири повышена вероятность возникновения ЧС в центральной и южной частях Иркутской области, на всей территории республик Тыва и Хакасия, в южной части Красноярского края, восточной части Республики Алтай. А на Дальнем Востоке лесопожарная обстановка может осложниться в юго-западной части Республики Бурятия, восточной части Забайкальского края, на западе Амурской области, на востоке Хабаровского края, в южной части Сахалинской области и на севере Приморья.

В октябре вероятность возникновения ЧС в лесах повышена в Крыму, Краснодарском крае и Адыгее, на юге Ростовской области, а также в Амурской области, Еврейской АО, в юго-западной части Хабаровского края и на юге Приморья.

Не кончится лето Фото: РИА Новости

К середине XXI века специалисты ожидают расширения пожароопасного сезона примерно на три недели, особенно это характерно для Сибири, пояснил руководитель Лесной программы Всемирного фонда дикой природы WWF Андрей Щеголев.

— С каждым годом пожароопасный сезон будет увеличиваться. Если осень будет теплая и сухая, соответственно, сезон будет достаточно долгим, — отметил Андрей Щеголев.

К тому же в теплую погоду осенью люди активно идут в лес, добавил он. Начинается сезон охоты и рыбалки. Вместе с присутствием человека увеличивается риск пожаров.