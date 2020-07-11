Напор воды: почему это лето щедро на дожди

Жителей южных регионов Европейской части России предупреждают: есть угроза формирования смерчей. Особенно это касается Астраханской, Волгоградской областей, некоторых районов Краснодарского края. В этих регионах стоит невыносимая жара — в ближайшие несколько дней будет до плюс 42–43 градусов. Тем временем подмосковная Руза приходит в себя после мощнейшего ливня, который привел к прорыву дамбы: в пятницу оперативно удалось восстановить движение по Волоколамскому шоссе. Всего в трех районах области из-за сильных дождей было подтоплено свыше 500 приусадебных участков. Что только не пришлось пережить этим летом жителям Московского региона и ближайших областей: тропические ливни, град, молнии, ураганные ветры, которые валили деревья и даже унесли ларек вместе с продавцом… В Сети появились видео облаков-воронок, напоминающих смерч. Что это за аномалии и в чем их причина — «Известия» разбирались со специалистами.

Уперлись в стену

Прогноз на ближайшие дни относительно успокаивает — бурным потоком воды не смоет, зато подсушит основательно: в выходные температура воздуха вновь превысит климатическую норму на 3–4 градуса и составит 27–29 градусов, а по области столбики термометров поднимутся до плюс 30. К середине следующей недели температура снова пойдет вниз. Так что не исключено, что мы еще не раз прочтем знакомый текст SMS-сообщения: «ФГБУ «ЦУГМС»: ожидается дождь, местами сильный, гроза…»

Как поясняет в беседе с «Известиями» ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков, влажный воздух, как правило, приходит из Атлантики. По мере распространения на континент он высыхает — больше осадков выпадает в Европе и в меньшей степени на Урале.

«Но бывают ситуации, когда в том или ином месте континента возникают блокирующие антициклоны. Мы помним, как в 2010 году стояла жара в Европейской части России, но при этом Европу заливало еще сильнее, чем сейчас нас , — отмечает специалист. — Всё, что приходило из Атлантики, упиралось в непробиваемую стену антициклона и выливалось на подступах к нему. Сейчас же подобные антициклоны блокируются преимущественно над Уралом и Западной Сибирью. Поэтому там достаточно жарко, сухо, осадков выпадает немного и высокая пожароопасность ».

а3 Последствия лесного пожара в Бурятии, 9 июля 2020 года Фото: РИА Новости/Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства

Упираясь в «стену», воздушные массы из Атлантики оставляют весь свой запас влаги с периодичностью в 5, 7, 10 дней жителям не только столичного региона, но и всех сопредельных территорий — Центральной России, Юга и даже Северо-Запада .

«В Поволжье, на Урале стоит жаркая погода, а с Запада приходит прохлада. Соответственно, увеличивается контраст температуры, обостряются линии атмосферных фронтов, формируется мощная грозовая облачность. Итог всего этого мы видели во вторник и среду», — объясняет Леонид Старков.

509282 Вечером 8 июля из-за проливного дождя прорвало дамбу в подмосковном городе Рузе. Подробности — в фотогалерее «Известий» Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин 509291 Как сообщил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков, в результате прорыва были смыты пять домов, жильцы которых были своевременно выселены Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин 509292 Подтоплены около 60 приусадебных участков и частных домов, в целях безопасности временно отключены газ и электричество Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин 509293 Благодаря оперативным действиям спасательных служб человеческих жертв удалось избежать Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин 509295 Две дороги оказались полностью размыты потоками воды, в настоящее время ведутся восстановительные работы Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин 509298 Эвакуированы более 50 жителей Рузы, в муниципалитете объявлена чрезвычайная ситуация Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин 509300 Причиной стихийного бедствия стал разлив реки Городянка, разрушивший дамбу Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин 509308 Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился оказать помощь гражданам, имущество которых пострадало из-за прорыва дамбы Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин 509309 Вице-губернатор Тресков отметил слаженную и оперативную работу местной администрации, не допустившей жертв среди населения Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин 509318 Основную дорогу обещают восстановить к пятнице, на ремонт муниципальных может уйти до четырех суток Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин 509314 Вовремя сделанное оповещение об эвакуации позволило избежать более тяжких последствий Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин 509287 В настоящее время ремонтно-восстановительные работы идут полным ходом Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин

Всё по меридиану

Всё происходящее ныне — реальные последствия потепления климата, которое меняет режим циркуляции в атмосфере. Как поясняет «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, воздушные массы должны перемещаться с запада на восток — таковы законы. Но неоднородное глобальное потепление потихоньку переворачивает всё с ног на голову: в экваториальных районах климат изменяется мало — на доли десятых, сотых градуса за несколько лет. Зато на полюсе, в высоких широтах, изменения существенны. При таком неравномерном изменении привычные зональные движения воздушных масс с запада на восток переходят в меридиональные — с севера на юг и с юга на север.

а1 Грозы в Москве, 8 июля 2020 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

« За счет меридиональных процессов всё чаще и чаще возникают антициклоны в высоких широтах. 20 июня была невероятная жара в Верхоянске — плюс 38 градусов! Это что-то небывалое! — до сих пор удивляется Роман Вильфанд. — Всё из-за того, что там установился антициклон. А это полюс холода Северного полушария: самая низкая температура, которая была там зафиксирована, — минус 68,8 градуса. И вот, пожалуйста, плюс 38 градусов. Фантастически высокая температура! События, которых раньше не было, встречаются всё чаще ».

Кручу-верчу

Метеоролог дает не самый благоприятный прогноз по смерчам для юга Европейской части России: в ближайшие пять дней в некоторых регионах, особенно в Астраханской, Волгоградской областях, Краснодарском крае ожидается до плюс 43 градусов, а это отличные условия для формирования воронок над водой . Обычно смерчи не выходят на сушу , уточняет Роман Вильфанд, но совсем недавно пара смерчей в южных районах все-таки вышла из воды.

Югу, вероятно, не привыкать к подобным вихрям, но что-то подобное этим летом заметили и в московском регионе. Так, жители Орехово-Зуево в начале месяца наблюдали как завороженные за облаком-воронкой из кучевых облаков. Впрочем, это был лишь намек, попытка формирования смерча. До разрушительного вихря, к счастью, дело не дошло. По словам Леонида Старкова, такие явления неизбежны при образовании мощных грозовых облаков.

а2 Облаков в Орехово-Зуев, 3 июля 2020 года Фото: vk.com/msk_today

« Мощные грозовые облака формируются за счет интенсивных восходящих теплых потоков. Теплый воздух, поднимаясь вверх, остывает, конденсируется в облачность, осадки, а затем возвращается нисходящим холодным воздушным потоком. Сталкивается с земной поверхностью, образуются шквалы и смерчевые завихрения », — объясняет метеоролог.

Вот такой побочный эффект, а точнее, сопутствующий фактор. Леонид Старков отмечает, что так называемых конвективных явлений достаточно.

«В нашем регионе классические смерчи я не видел, но какие-то начальные формы, облачные провисания проявлялись. Они формировались от нижней границы облачности, но не достигали земли. «Шкваловый ворот» — это тот же смерч, только в горизонтальной плоскости и менее интенсивный», — говорит метеоролог, но появления смерчей (они же торнадо) исключать нельзя — история помнит «Ивановский смерч» в 1984 году. Тогда в результате столкновения воздушных масс образовалось как минимум восемь воронок. Точные данные о погибших до сих пор неизвестны (говорили о 69 жертвах), 804 жителя были ранены.

Как пояснял в интервью старший научный сотрудник Института физики атмосферы им А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский, чтобы образовался разрушительный смерч, должна быть сильная конвекция и для этого в середине уходящей недели были все условия .

«И не только для смерчей, но и крупного града, шквалистого ветра. Когда стоит жаркая погода, а потом происходит некоторое охлаждение — это благоприятное условие для появления экстремальных явлений», — цитировал МК специалиста.

К слову, с точным прогнозированием смерчей всё сложно. Роман Вильфанд замечает, что можно только выделить регионы, где создаются условия для торнадо, но спрогнозировать локализацию невозможно .

« Знаете, с какой заблаговременностью делают прогноз торнадо, который характерен для США? 20 минут. Это очень сложный объект прогнозирования », — замечает метеоролог.

Зарубка на будущее

Итак, не пора ли строить Ноев ковчег и готовиться к новому Великому потопу? По словам экспертов, даже нынешнее мокрое лето все равно не назовешь аномальным.

« Погода чуть пожарче, чем обычно, примерно градуса на 2. Из-за этого ливни немного интенсивнее, грозы почаще, но в целом нельзя сказать, что погода аномальна. Даже, наоборот, некоторые люди говорят, что сейчас «хорошее московское лето» . Да, погода потеплее, но в принципе происходит глобальное потепление и такие летние месяцы будут встречаться всё чаще и чаще, поэтому надо привыкать, — говорит «Известиям» заместитель директора Института физики атмосферы им.А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. — Ничего плохого нет, а для растений и дачников, мне кажется, это очень благоприятная погода: осадков достаточно, тепло, солнце, поэтому всё растет со страшной силой».

Август, по прогнозам, будет примерно таким же. Что же касается смерчей, то в будущем, вероятно, их станет больше.

к4 Последствия урагана в Екатеринбурге, 25 мая 2020 года Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

«В 1998 году смерч прошел фактически по окраине Москвы, но это редкое явление, — отмечает Владимир Семенов. — Мы не можем сказать на 100%, что в будущем смерчей будет больше, но по идее с потеплением рост таких явлений возможен. Опасность в том, что, с одной стороны, мы относительно недалеко от Арктики, откуда к нам приходят холодные воздушные массы. С другой стороны, во второй половине июня – первой половине июля достаточно сильная солнечная радиация — воздух разогревается. Поэтому соприкосновение теплых и холодных воздушных масс может приводить к таким опасным погодным явлениям как шквалы и смерчи ».

Кстати, недавно метеорологи опубликовали прогноз изменения климата на следующие пять лет. Если кратко, глобальное потепление продолжится, а Арктика в 2020 году, вероятно, прогреется более чем в два раза .

«Среднегодовая глобальная температура, вероятно, будет как минимум на 1 градус выше доиндустриальных уровней (1850—1900 годы) в течение каждого из следующих пяти лет (с 2020 по 2024 год), — сообщается на сайте Всемирной метеорологической организации, которая выпустила новый климатический прогноз. — Почти во всех регионах, за исключением отдельных частей южных океанов, скорее всего, в 2020–2024 годах будет теплее, чем в недавнем прошлом ».

Отмечается, что меньше всего изменится температура в тропиках и средних широтах Южного полушария, а для Западной Европы вероятно усиление штормов.