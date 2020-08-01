Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве на следующей неделе ожидается температура до +29 градусов, сообщил в субботу, 1 августа, «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На следующей неделе инициативу будет перехватывать антициклон, поэтому ожидается триумфальное возвращение лета. Это солнечная, сухая, тихая погода со слабым теплым южным ветром», — приводит агентство его слова.

Метеоролог также отметил, что температура будет повышаться: в начале недели дневная температура составит 20–25 градусов, а позже — до 23–28 градусов.

Днем ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также спрогнозировал, что летняя погода вернется в Московский регион 4 августа. По его словам, сейчас в столичном регионе погода значительно ниже нормы, но уже в понедельник, 3 августа, начнется потепление.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020