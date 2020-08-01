Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

В Москве на следующей неделе ожидается температура до +29 градусов, сообщил в субботу, 1 августа, «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На следующей неделе инициативу будет перехватывать антициклон, поэтому ожидается триумфальное возвращение лета. Это солнечная, сухая, тихая погода со слабым теплым южным ветром», — приводит агентство его слова.

Метеоролог также отметил, что температура будет повышаться: в начале недели дневная температура составит 20–25 градусов, а позже — до 23–28 градусов.

Днем ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также спрогнозировал, что летняя погода вернется в Московский регион 4 августа. По его словам, сейчас в столичном регионе погода значительно ниже нормы, но уже в понедельник, 3 августа, начнется потепление.