Президент Бразилии получил отрицательный повторный тест на SARS СоV-2

Ранее заразившийся коронавирусом президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил об отрицательном тесте на коронавирус, который он сдал повторно. Об этом политик написал в субботу, 25 июля, на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

«ПЦР-тест на SARS СоV-2 отрицательный», — написал Болсонару. Запись лидер государства сопроводил фотографией с тестом в руках.

14 июля президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о возвращении к работе после получения отрицательного теста на коронавирус. Неделей ранее его тест на COVID-19 показал положительный результат. При этом политик пришел на мероприятие в защитной маске, но снял ее, чтобы продемонстрировать репортерам хорошее самочувствие, а также не соблюдал социальную дистанцию.

Позднее в тот же день Бразильская ассоциация прессы сообщила, что подаст в суд на Болсонару, поскольку тот подверг риску журналистов на конференции, в ходе которой сообщил о своем заражении коронавирусной инфекцией.