Болсонару вернется к работе после отрицательного теста на COVID-19

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что вернется к работе после получения отрицательного теста на коронавирус, который он намерен сдать во вторник, 14 июля. Об этом он заявил в интервью CNN Brasil.

Болсонару отметил, что чувствует себя хорошо, у него нет ни одышки, ни потери вкуса. Если тест будет отрицательным, он намерен вернуться к работе, в противном случае президент подождет несколько дней.

7 июля Болсонару объявил, что его тест на COVID-19 показал положительный результат. Он пришел на мероприятие в защитной маске, однако позже снял ее, чтобы продемонстрировать репортерам хорошее самочувствие, а также не соблюдал социальную дистанцию.

Позднее в тот же день Бразильская ассоциация прессы (ABI) сообщила, что подаст в суд на Болсонару, поскольку тот подверг риску журналистов на конференции, в ходе которой сообщил о своем заражении коронавирусной инфекцией.

В начале пандемии Болсонару называл коронавирусную инфекцию небольшим гриппом и утверждал, что экономические последствия от изоляции могут быть хуже, чем от пандемии.

По данным Worldometer на 14 июля, в Бразилии зафиксировано более 1,88 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 72,9 тыс. пациентов скончались. Страна находится на втором месте в мире по выявленным случаям и жертвам заболевания.